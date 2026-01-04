الرئيس السيسي: الدولة المصرية ستوفر كل الدعم اللازم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها

أكد الرئيس عبّدالفتاح السيسي اليوم الأحد الثقة الكبيرة التي توليها الدولة المصرية في كفاءة وخبرة الدكتورة ياسمين فؤاد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، الواسعة في التصدي للتحديات البيئية العالمية ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لاسيّما في ظل ما يشهده العالم من أزمات بيئية متفاقمة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم للدكتورة ياسمين فؤاد ، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزيرالخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج .. حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.



واستهل الرئيس اللقاء بالترحيب بالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مؤكدا أن الدولة المصرية سوف توفر كل الدعم اللازم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها في إطار الاتفاقية والتي تمثل الإطار القانوني المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف في إطار من الشراكة والالتزام متعدد الأطراف.



ومن جانبها أبدت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقديرها البالغ للرئيس السيسي مؤكدة على دور مصر المحوري وجهودها البارزة في مكافحة التصحر ، والتي تتمثل في قاعدة عريضة من مشروعات الاستصلاح الزراعي، بالرغم من التحدي الكبير الخاص بندرة المياه..معربة عن التقدير لالتزام مصر التام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتقديم التقارير الوطنية في موعدها، ووضع أهداف طوعية لإعادة تأهيل الأراضي.



وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى عدد من فرص توطيد العلاقات بين مصر وسكرتارية الاتفاقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، وكذا آليات دعم الدول الأطراف ، خاصة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، بما يُعزز من فاعلية الاتفاقية ويدعم جهود الدول الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

