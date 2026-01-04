القاهرة تستقبل النسخة الأصلية لكأس العالم في حدث تاريخي قبل مونديال 2026.. فيديو وصور

شهدت القاهرة اليوم حدثًا رياضيًا عالميًا استثنائيًا، باستقبال النسخة الأصلية من كأس العالم، ضمن جولتها الدولية التي تسبق انطلاق منافسات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتم تنظيم مؤتمر صحفي كبير للإعلان الرسمي عن وصول الكأس إلى مصر، وسط حضور واسع من المسئولين ونجوم الكرة، وحفاوة استقبال عكست مكانة مصر الرياضية إقليميًا وعالميًا.

تصريحات خالد الدرندلي

وأكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن استقبال مصر للنسخة الأصلية من كأس العالم يمثل حدثًا بالغ الأهمية، مشددًا على أن وجود الكأس على أرض مصر يعكس مكانتها الكبيرة في عالم كرة القدم.

وأوضح الدرندلي، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك حفلًا كبيرًا مقررًا إقامته مساء اليوم داخل المتحف المصري الكبير احتفاءً بهذه المناسبة العالمية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة أن منتخب مصر تأهل إلى كأس العالم 2026 بجدارة واستحقاق، مؤكدًا أن الشعب المصري سيعيش لحظات من الفخر والفرح بالتزامن مع استضافة النسخة الأصلية من كأس العالم، لما تحمله من رمزية وقيمة كبيرة لعشاق كرة القدم.

تصريحات وزير الرياضة

من جانبه، تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تفاصيل استقبال الكأس، مؤكدًا أن استضافة مصر لمجسم كأس العالم الأصلي تعد حدثًا تاريخيًا، مشيرًا إلى أن مصر هي ثاني دولة على مستوى الجولة العالمية تحظى باستقبال الكأس.

وأوضح الوزير أن الكأس وصلت إلى مطار القاهرة الدولي بصحبة وزير الطيران المدني، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، على رأسهم حسام غالي وشيكايالا والفنان أحمد فهمي ، وذلك وفق بروتوكول رسمي رفيع المستوى يعكس اهتمام الدولة المصرية بالحدث.

وأشار أشرف صبحي إلى أنه عقب استقبال الكأس في المطار، تم اصطحاب مجسم كأس العالم وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى القصر الرئاسي، حيث جرت مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد دعمه الكامل للرياضة المصرية وحرصه على تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن رحلة كأس العالم في مصر تبدأ اليوم بالمؤتمر الصحفي، يعقبه حفل مسائي كبير في المتحف المصري الكبير، على أن تستكمل الفعاليات غدًا في استاد القاهرة الدولي، حيث سيتم إتاحة الفرصة للجماهير لالتقاط الصور التذكارية مع الكأس في أجواء احتفالية مميزة.

شهد المؤتمر الصحفي حضور النجم الإيطالي فابيو كانفارو، قائد منتخب إيطاليا المتوج بكأس العالم 2006، الذي تحدث عن ذكرياته الخاصة مع البطولة، مؤكدًا أن لقب كأس العالم يظل الأغلى في مسيرته الكروية، وأنه يمثل الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم في العالم. وخلال المؤتمر، تم إزاحة الستار عن النسخة الأصلية من كأس العالم بواسطة كانفارو ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، وسط تفاعل كبير من الحضور، والتقاط العديد من الصور التذكارية.

وحضر المؤتمر عدد من أساطير الكرة المصرية، من بينهم وليد صلاح الدين نجم الأهلي، وحازم إمام نجم الزمالك، ومحمد فضل نجم الأهلي، إلى جانب الإعلامي مدحت شلبي، في مشهد أعاد للأذهان تاريخ الكرة المصرية وحضورها الدائم في المحافل الكبرى.

يأتي وصول النسخة الأصلية من كأس العالم إلى القاهرة ضمن جولتها العالمية التي تشمل نحو 30 دولة و75 محطة حول العالم، قبل انطلاق مونديال 2026. وكانت الجولة قد انطلقت من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو، الذي قام بتقديم الكأس في افتتاح الجولة، في مشهد لافت منح الرحلة العالمية للكأس انطلاقة مميزة.

ووفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ستقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في مدينة مكسيكو سيتي، بينما تستضيف مدينة نيويورك المباراة النهائية، وسط توقعات بحضور جماهيري غير مسبوق، في نسخة تاريخية تعد الأكبر في تاريخ البطولة.