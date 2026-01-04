هشام خرما يحيى حفل وصول كأس العالم فى المتحف المصرى الكبير

يحيى الموسيقار هشام خرما حفل وصول كأس العام الأصلى الذى من المقرر إقامته اليوم فى المتحف المصرى الكبير.

واعلنت الصفحة الرسمية لـ هشام خرما عبر فيسبوك احيائه الحفل ، وكتبت معلقا: الموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا هيحيوا حفلة وصول كأس العالم الأصلى 26 FIFA في المتحف المصري الكبير بالقاهرة النهاردة استنونا".

وكانت اقيمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلاً للموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا فى شهر اكتوبر الماضى على المسرح الكبير بالأوبرا.

ياتى الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إعادة صياغة الوجدان الجمعى ويضم مجموعة من مؤلفات هشام خرما الخاصة التى تحمل مذاق العصر وتدمج الآلات الشرقية والغربية منها أندلس، فيرست فوياج، أفق، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، البداية، إيمان، مراكش، مدار، تحرك، الغروب، النهاية إلى جانب عدد من ألحانه الغنائية منها مسافر إنت لـ لينا شاماميان، أيها الحب - ياغالى لـ نوران أبو طالب، حلم لـ ميريل مختار وغيرها من معزوفات الموسيقى العربية الشهيرة منها حلوة بلادى السمرا ،شمس الزناتى .

هشام خرما

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقى، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى .



