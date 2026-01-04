قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هشام خرما يحيى حفل وصول كأس العالم فى المتحف المصرى الكبير

هشام خرما
تقى الجيزاوي

يحيى الموسيقار هشام خرما حفل وصول كأس العام الأصلى الذى من المقرر إقامته اليوم فى المتحف المصرى الكبير.

واعلنت الصفحة الرسمية لـ هشام خرما عبر فيسبوك احيائه الحفل ، وكتبت معلقا: الموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا هيحيوا حفلة وصول كأس العالم الأصلى 26 FIFA في المتحف المصري الكبير بالقاهرة النهاردة استنونا".

وكانت اقيمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلاً للموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا فى شهر اكتوبر الماضى على المسرح الكبير بالأوبرا.

ياتى الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إعادة صياغة الوجدان الجمعى ويضم مجموعة من مؤلفات هشام خرما الخاصة التى تحمل مذاق العصر وتدمج الآلات الشرقية والغربية منها  أندلس، فيرست فوياج، أفق، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، البداية، إيمان، مراكش، مدار، تحرك، الغروب، النهاية إلى جانب عدد من ألحانه الغنائية منها مسافر إنت لـ لينا شاماميان، أيها الحب - ياغالى لـ نوران أبو طالب، حلم لـ ميريل مختار وغيرها من معزوفات الموسيقى العربية الشهيرة منها حلوة بلادى السمرا  ،شمس الزناتى .

هشام خرما

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقى، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى .


 

هشام خرما يحيى حفل وصول كأس العالم فى المتحف المصرى الكبير

نجلاء بدر تعلن وفاة ابنة خالتها

البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الثقافة بالكاتدرائية المرقسية لتهنئته بعيد الميلاد المجيد وبحث آفاق التعاون المشترك

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

