تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمواجهة حرس الحدود في الجولة 15من دوري نايل

أعلن الجهاز الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة الكابتن رضا شحاتة عن التشكيل الرسمي لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري نايل، في مباراة يسعى فيها الفريقان لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية الرسمي

حراسة المرمى: فرج شوقي

فرج شوقي خط الدفاع: إبراهيم عوض – تاحا – كريم يحيى – عصام الفيومي

إبراهيم عوض – تاحا – كريم يحيى – عصام الفيومي خط الوسط: أحمد حمزاوي – ماجد هاني – حسن الشاذلي – إسلام عبد النعيم

أحمد حمزاوي – ماجد هاني – حسن الشاذلي – إسلام عبد النعيم خط الهجوم: محمد فاروق – علي سليمان

دكة البدلاء: علي الجابري، محمد أوسام، كشري، سيف الخشاب، محمد مدحت، يوسف جلال، محمد عبد المنعم، عبد الله ماردوانا، شيكا

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

يدخل كهرباء الإسماعيلية اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد خوض 14 مباراة، حقق خلالها الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 12 هدفًا مقابل 26 هدفًا في مرماه.

في المقابل، يحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة بعد 13 مباراة، فاز في 3 مواجهات وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات، وسجل الفريق 10 أهداف بينما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم، حيث يسعى كهرباء الإسماعيلية للهروب من قاع الترتيب، بينما يحاول حرس الحدود تعزيز موقعه والاقتراب أكثر من فرق المراكز المتقدمة.