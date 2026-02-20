عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن حالة الجو في ثاني أيام رمضان، وجاء ف التقرير أن طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 22.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 23 10

بنهــــا 20 10

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 21 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 21 10

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 21 10

رأس سدر 23 12

نخل 20 11

كاترين 17 04

الطور 25 13

طابا 23 12

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 15

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 10

مطروح 19 11

السلوم 20 10

سيوة 21 07

رأس غارب 24 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 28 17

حلايب 26 22

أبو رماد 28 18

مرسى حميرة 27 17

أبــــــرق 29 16

جبل علبة 30 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 11

بني سويف 23 09

المنيا 23 07

أسيوط 24 09

سوهاج 26 09

قنا 27 10

الأقصر 27 12

أسوان 28 13

الوادى الجديد 25 10

أبوسمبل 27 13