تفعيل منظومة النظافة الجديدة وفع 219 طنا من المخلفات في أحياء مدينة أسوان

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الجهود لتفعيل منظومة النظافة العامة الجديدة الجارى تنفيذها ، وفق رؤية متكاملة ونهج علمى ممنهج يتم تطبيقه من خلال العمل بوتيرة متسارعة ومتابعة ميدانية مستمرة لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن فى ظل التحركات التنفيذية الجادة لتحسين مستوى النظافة العامة وإضفاء لمسات جمالية حضارية على مختلف المناطق والأحياء السكنية لتوفير بيئة نظيفة للمواطن الأسوانى .

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع 219 طن من القمامة والمخلفات والتراكمات بنطاق أحياء غرب وشرق وجنوب ، بالإضافة إلى منطقة الصداقة الجديدة وحى اللوتس بالإسكان المميز وذلك ضمن خطة مكثفة تستهدف القضاء على أى بؤر للمخلفات وتحقيق بيئة صحية.

جهود متنوعة

من جانبه أوضح المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان المشددة يتم العمل على قدم وساق خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرفع القمامة والمخلفات بالشوارع والميادين والمتخللات داخل الأحياء السكنية سواء المتولدة بشكل يومى أو المتراكمة منذ فترات سابقة .

وأوضح أن الجهود أثمرت عن رفع 30 طن بحى غرب ، و 65 طن بحى جنوب ، و 100 طن بحى شرق ، و 14 طن بالإسكان المميز ، و 10 طن بحى الصداقة الجديدة ، والحملات مستمرة وفق خطة زمنية واضحة، مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة المحقق بما يعكس الوجه الحضارى اللائق بمدينة أسوان، ويواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين .