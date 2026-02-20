النبراوي: لم أوقع على تعديل مواعيد التصويت بانتخابات المهندسين

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، أنه تابع ما نُشر مؤخرًا في بعض الصحف بشأن إعلان خاص بانتخابات نقابة المهندسين، والمتضمن تحديد موعد التصويت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، والمذيل باسمه.

وأوضح النبراوي، في بيان له، أنه لم يوقع على هذا الإعلان ولم يُعرض عليه قبل نشره، معربًا عن تحفظه الكامل على ما ورد به من تعديل لمواعيد التصويت، مشددًا على أن الموعد الذي أقره المجلس الأعلى للنقابة هو من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وذلك وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وشدد نقيب المهندسين على أن احترام قرارات المجلس الأعلى واجب وملزم لكافة الأطراف، ولا يجوز تجاوزها أو تعديلها دون الرجوع إلى الجهات المختصة داخل النقابة.

وأضاف أنه في حال كانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد أبدت وجهة نظر بشأن مواعيد التصويت، فإن ذلك محل تقدير ونظر، وسيتم التباحث بشأنه في الإطار المؤسسي، وبما يحقق صالح العملية الانتخابية، مع التمسك بتنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى إلى حين الاتفاق على غير ذلك وفق الإجراءات القانونية.

وأكد النبراوي، أنه لن يتهاون أو يتغاضى عن أي محاولة لتوجيه العملية الانتخابية أو التأثير على مجرياتها لصالح أي شخص أو مرشح، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نزاهة الانتخابات يمثل أولوية قصوى.

واختتم نقيب المهندسين بيانه بالتأكيد على أنه تقرر عرض الأمر بشكل عاجل على هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات، بما يحفظ نزاهة العملية الانتخابية ويحافظ على استقلال النقابة وإرادة جمعيتها العمومية.