قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء النبي عند الإفطار.. ردد 9 كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
ما هو سر تعلق المصريين بآل البيت؟.. المفتي يوضح الأسباب
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلية نحل.. فرق التدخل السريع بـ التضامن: لا نترك أحدا دون مأوى آمن

فرق التدخل السريع
فرق التدخل السريع
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

فرق تجوب شوارع القاهرة الكبرى والمحافظات، لم تترك حارة واحدة إلا ووصلت إليها ولا تزال، إذ تقوم بدور جوهري لا بديل عنه، تُحركها في هذا الشأن آليات تنسيقية مُتكاملة، سواء مع مديريات التضامن الاجتماعي، أو البلاغات التي ترد لها على مدار الساعة، هي فرق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تلك الفرق تعمل وفق نهج مُحدد عنوانه الرئيسي «لا نترك أحداً دون مأوى آمن».

ما إن تولت الدكتورة مايا مرسي، وزارة التضامن الاجتماعي، ووضعت هذه الفرق على رأس الأولويات، لذا عملت على تطوير آليات عملهم وتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى، دون الانتظار لما يُثار على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي.

أولى هذه الآليات، تخصيص رقم «واتس آب» لتتلقى من خلاله فرق التدخل السريع بلاغات الحالات والأطفال والكبار  بلا مأوى وهو 01557582104، وذلك بموجب إرسال رسالة محددة بموقع الحالة في المنطقة التي يتواجد بها، وسيقوم فريق التدخل السريع بتنفيذ التدخل المطلوب لإنقاذ الحالة ونقلها لإحدي دور الرعاية.

كما يُمكن الإبلاغ عن أي حالات بلا مأوى عبر الخط الساخن 16439 لوزارة التضامن الاجتماعي وعلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء دعمًا لسرعة التدخل وإنقاذ الحالات في التوقيت المناسب.

انطلاقاً من أهمية رسالة هذا الفريق، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتدخل السريع لحالات الكبار والأطفال بلا مأوى، عملت الوزارة على رفع درجة الجاهزية وانطلاق الوحدات المتنقلة الحديثة لفرق التدخل السريع، وفرق طوارئ الهلال الأحمر المصري وأسطول سياراته المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتحسين سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة.

جهزت الوزارة، 27 وحدة متنقلة مجهزة وأجهزة اتصال لاسلكية حديثة، بما يسهم في سرعة الوصول للحالات وفحصها والتعامل الفوري معها، مع تكثيف انتشار الوحدات بالمحافظات الأكثر تلقيًا للبلاغات لضمان سرعة التدخل.

يقول محمد يوسف، رئيس فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن  فرق التدخل السريع تضم نحو 150 اخصائيا اجتماعيًا ونفسيًا تابعين للجهاز الإداري للدولة بمديريات التضامن الاجتماعي.

وأضاف «يوسف»، أن فرق التدخل السريع تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستجابة الفورية لها، بما يضمن سرعة إنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي العاجل، ونقل الحالات التي تستدعي الرعاية إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المناسبة، وتمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى.

وأوضح محمد يوسف أن هذه الفرق، تعمل على دعم ومتابعة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير قدرات الفرق ميدانيًا ولوجستيًا لضمان سرعة الاستجابة وتقديم أفضل أوجه الرعاية للفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً أن آخر الأمثلة على تطور منظومة الرصد لدى الوزارة، هي حالة المسنة ليلى البالغة من العمر 66 عاما، فما إن تم رصد الحالة، تم التنسيق لنقلها إلى دار الخير التابعة لجمعية العلاقات الإنسانية بالجيزة لتتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية.

 وهنا، وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، دعوة عاجلة للمواطنين، بسرعة الإبلاغ عن أي حالات أطفال أو كبار بلا مأوى، مؤكدة أن إنقاذ حياة إنسان يبدأ ببلاغ وأن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في نجاح جهود الحماية والرعاية.

الأطفال والكبار بلا مأوى التضامن الاجتماعي التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن بدور جوهري مديريات التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

سعر الدولار

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 20-2-2026

سعر الذهب

40 جنيه زيادة جديدة.. سعر الذهب يرتفع مساء اليوم 20-2-2026

صورة ارشيفية

7 مطالب ضريبية على طاولة أحمد كجوك لتعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد