مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين

عقدت الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس، اجتماع مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعي 2025/2026.

واستهلت الدكتورة أماني أسامة كامل الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس وتهنئتهم بحلول شهر رمضان الكريم.

ناقش المجلس مقترح تحديث لوائح الدراسات العليا، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي محليًا ودوليًا، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة الأكاديمية والبحثية. وأكدت نائب رئيس الجامعة ضرورة قيام الكليات بمراجعة لوائحها وتشكيل لجان متخصصة لتحديثها، مع مراعاة البرامج ذات التعاون الدولي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للجامعة وجذب المزيد من الطلاب الوافدين.

وتناول المجلس إضافة أداة بحث علمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن خدمات بنك المعرفة المصري، بهدف دعم الباحثين وتعميم الاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية، إلى جانب الموافقة على اعتماد دليل النزاهة العلمية والأكاديمية، والذي ينظم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بالجامعات المصرية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية والأكاديمية.

وفي إطار تعزيز منظومة البحث العلمي، قدمت الأستاذة الدكتورة ابتهال الدمرداش، رئيس لجنة رعاية واستخدام الحيوانات، عرضًا تقديميًا حول الدليل التنظيمي للجنة، موضحة أهدافها واختصاصاتها وآليات مراجعة الأبحاث التي تتضمن استخدام الحيوانات وفقًا للمعايير الأخلاقية والدولية، فضلًا عن إجراءات التقدم للحصول على الموافقات اللازمة. وأشادت نائب رئيس الجامعة بجهود اللجنة، مؤكدة أهمية متابعة جاهزية مرافق إيواء ورعاية الحيوانات بالكليات، وضمان الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة، مع ضرورة تمثيل جميع الكليات المعنية ضمن الإطار التنظيمي للجنة.

كما ناقش المجلس التحديات التي تواجه تنفيذ برامج الدراسات العليا بنظام الدراسة عن بُعد (Online)، حيث قدمت الدكتورة داليا يوسف، مدير الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني، تقريرًا شاملًا حول جهود تطوير منظومة التعلم الإلكتروني، ومنصات التعليم الرقمية، وبرامج التدريب على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم، إلى جانب دراسة متكاملة لإتاحة برامج الدراسات العليا بنظام التعلم عن بُعد بشكل كامل وفق معايير الجودة الأكاديمية.

وفي سياق دعم النشر العلمي والتحول الرقمي، استعرض المجلس خطة استكمال تفعيل منصة "شمس سكولار"، حيث تم اختيار كليات الصيدلة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم كنموذج أولي، بهدف حصر التحديات وضمان رفع الأبحاث والمشروعات العلمية بصورة كاملة، تحت إشراف إدارات الكليات وبالتعاون مع فريق متخصص لمراجعة المحتوى، بما يسهم في تعزيز الظهور الدولي للجامعة وزيادة معدلات النشر العلمي.

كما ناقش المجلس تقريرًا حول أوضاع الطلاب الوافدين، إلى جانب مقترح متكامل لوضع آليات جديدة لجذبهم واستعرضت الدكتورة دينا لاشين، مدير إدارة الطلاب الوافدين محورين رئيسيين: تحسين تجربة الطالب الوافد خلال مراحل التقديم والقبول والدراسة، وتعزيز جهود التسويق والترويج الدولي لبرامج الجامعة، وفتح أسواق جديدة لاستقطاب طلاب من جنسيات مختلفة. وفي هذا الإطار، شددت نائب رئيس الجامعة على أهمية حسن استقبال الطلاب الوافدين، وسرعة إنهاء إجراءاتهم، وتحديد أعضاء هيئة تدريس للإشراف عليهم، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجاتهم الأكاديمية.

كما تضمن الاجتماع عرض تقرير متابعة الأداء الشهري لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، قدمه الدكتور محمود فايز مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب استعراض الدكتورة رشا إسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، للتقرير الدوري بشأن التحول الرقمي وميكنة القطاع عبر نظام UMS وموقع الجامعة، مشيرة إلى تقدم جامعة عين شمس 219 مركزًا عالميًا في تصنيف Webometrics، بما يعكس تطور البنية الرقمية وتعزيز الحضور الأكاديمي الدولي للجامعة.

وفي إطار دعم الجودة والاعتماد الأكاديمي، استعرضت الدكتورة ميريام عياد، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، التقرير الشهري لأنشطة المركز، والتي شملت متابعة زيارات كليات الجامعة تمهيدًا لتقدمها للاعتماد، إلى جانب جهود تسجيل الجامعة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، بما يعزز من مكانتها الأكاديمية ويواكب المعايير القومية والدولية.

وأكدت الدكتورة أماني أسامة كامل، في ختام الاجتماع، حرص جامعة عين شمس على تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتهيئة بيئة أكاديمية جاذبة للطلاب المصريين والوافدين، بما يدعم مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.