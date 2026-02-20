السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بمخلفات كاوتش أعلى منزل بمدينة بنها، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخلفات كاوتش أعلى منزل بمدينة بنها.

انتقل رجال الحماية المدنية بالقليوبية، وجري الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.



وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات كاوتش أعلى عقار بشارع صلاح الدين بمدينة بنها، دائرة قسم أول بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.