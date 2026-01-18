قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب

شدّد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على استمرار حسام حسن وجهازه الفني في تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا القرار قد تم اتخاذه، وأن مجلس الإدارة مستمر في دعم المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو ريدة في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "قبل سفرنا إلى المغرب، أبلغت حسام وإبراهيم حسن بكامل دعمنا للجهاز الفني، ولا توجد أي أزمات. وبشكل عام، رأيت اجتهاد الجهاز الفني وجميع اللاعبين من أجل بلدنا، وأشكر كل اللاعبين الذين كان نفسهم يقدموا شيئًا ونصل إلى النهائي، لكن هذه هي كرة القدم".

وناشد رئيس اتحاد الكرة الجميع بالوقوف خلف الجهاز الفني واللاعبين من أجل بناء فريق قوي قبل كأس العالم 2026، واختتم تصريحاته قائلاً: "سنقوم بكل المطلوب من وديات ومعسكرات، والباقي على ربنا".