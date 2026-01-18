قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
استكمال مُحاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر .. اليوم
رياضة

قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب

أبو ريدة
أبو ريدة
علا محمد

شدّد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على استمرار حسام حسن وجهازه الفني في تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا القرار قد تم اتخاذه، وأن مجلس الإدارة مستمر في دعم المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو ريدة في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "قبل سفرنا إلى المغرب، أبلغت حسام وإبراهيم حسن بكامل دعمنا للجهاز الفني، ولا توجد أي أزمات. وبشكل عام، رأيت اجتهاد الجهاز الفني وجميع اللاعبين من أجل بلدنا، وأشكر كل اللاعبين الذين كان نفسهم يقدموا شيئًا ونصل إلى النهائي، لكن هذه هي كرة القدم".

وناشد رئيس اتحاد الكرة الجميع بالوقوف خلف الجهاز الفني واللاعبين من أجل بناء فريق قوي قبل كأس العالم 2026، واختتم تصريحاته قائلاً: "سنقوم بكل المطلوب من وديات ومعسكرات، والباقي على ربنا".

المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة حسام حسن تدريب منتخب مصر منتخب مصر كأس العالم خالد الغندور

