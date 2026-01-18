«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني

أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تمسكه الكامل باستمرار المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، مشددًا على أن ما أثير حول وجود نية للتغيير لا أساس له من الصحة.

وقال أبوريدة، في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور» عبر قناة المحور، إن قرار دعم الجهاز الفني تم اتخاذه بشكل نهائي، ومجلس إدارة الاتحاد يقف خلف حسام حسن خلال المرحلة المقبلة.

إشادة بمجهود اللاعبين في أمم أفريقيا

وأعرب رئيس اتحاد الكرة عن تقديره الكبير للمجهود الذي بذله لاعبو المنتخب خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الجميع اجتهد وقدم أقصى ما لديه من أجل رفع اسم مصر. وأضاف: «اللاعبون كانوا حريصين على الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق إنجاز يُسعد الجماهير، لكن هذه هي كرة القدم، فوز وخسارة».

لا أزمات داخل المنتخب

ونفى أبوريدة وجود أي أزمات داخل صفوف المنتخب، موضحًا أنه قبل السفر إلى المغرب قام بإبلاغ حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن بالدعم الكامل من مجلس الإدارة للجهاز الفني. وأكد أن العلاقة بين الاتحاد والجهاز الفني تسير بشكل إيجابي، ولا توجد أي خلافات تعكر صفو الاستعدادات المقبلة.

دعوة لدعم المنتخب قبل مونديال 2026

ووجه رئيس اتحاد الكرة نداءً إلى الجماهير ووسائل الإعلام بضرورة الوقوف خلف الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في الاستحقاقات الكبرى، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026.

خطة الإعداد: وديات ومعسكرات

واختتم أبوريدة تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد سيعمل على توفير كل متطلبات الإعداد خلال الفترة القادمة، من مباريات ودية قوية ومعسكرات منتظمة، قائلًا: «هنعمل كل اللي نقدر عليه من تجهيز وتحضير، والباقي على ربنا»، في إشارة إلى ثقته في قدرة المنتخب على العودة بقوة وتحقيق طموحات الجماهير المصرية



