هل نعمل للكرة أم للمصالح؟.. لميس الحديدي تهاجم اتحاد الكرة بعد أزمة تصريحات حسام حسن |فيديو

وجّهت الإعلامية لميس الحديدي انتقادات حادة لأداء الاتحاد المصري لكرة القدم في تعامله مع أزمة تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب الخسارة الأخيرة، مؤكدة أن ما حدث يكشف خللًا أعمق في منظومة إدارة الكرة المصرية.

تصريحات غير مُنضبطة

وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»، إن حسام حسن «وقع في فخ الصحفيين»، موضحة أن بعض الأسئلة كانت مستفزة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المدير الفني بدأ بتصريحات غير منضبطة وغير لائقة.

وأضافت: «أحيّي الصحفيين المصريين بعد انسحابهم، لأن مدرب المنتخب يمثل مصر، ولا يجوز التعدي عليه أو التقليل من مكانته».

وأشارت إلى أن مواقف مشابهة حدثت مع مدرب منتخب السنغال، حيث وقعت مشادات بين الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، لكن الفارق كان في رد فعل الاتحاد، قائلة: «فين دور اتحاد الكرة عندنا؟ الاتحاد السنغالي أصدر بيانًا حاد اللهجة لما اشتكى من سوء التنظيم، بينما اتحادنا عمل العكس تمامًا، وبعث رسالة شكر طويلة على التنظيم».

تصريحات حسام حسن

وتساءلت الحديدي عن التناقض الواضح بين تصريحات حسام حسن ومواقف اتحاد الكرة، قائلة: «نصدق مين؟ حسام حسن ولا هاني أبو ريدة؟ ولا الموضوع له علاقة بحسابات شخصية وعلاقات داخل الكاف والفيفا؟ ولا لأن رئيس الاتحاد لا يرغب في استمرار حسام حسن؟ كل واحد بقى يشتغل لوحده، وكأنهم قالوا: سيبوه يقع في شر أعماله ونخلص منه».

خسارة المنتخب

وأكدت أن المشكلة الأساسية هي غياب العمل الجماعي، مضيفة: «النهارده فيه ناس كتير كانت تتمنى خسارة المنتخب علشان التخلص من حسام حسن، وده أمر خطير. نعم، حسام حسن أخطأ في تصريحاته بعد الخسارة، لكن رد الفعل كان مبالغًا فيه».

إصلاح منظومة الكرة

وطرحت الحديدي سؤالًا جوهريًا: «هنفضل قد إيه في الدائرة دي؟ مصالح شخصية، حسابات خاصة، اختيارات فردية، وتجاوزات في التصريحات، وحسابات مالهاش علاقة بالكرة؟ ولا هنشتغل بجد لإصلاح منظومة الكرة اللي ما جابتش بطولة أمم إفريقيا من 2010؟».

واختتمت حديثها قائلة: «لو الخناقات بين الاتحاد والرابطة بترضينا، نكمّل كده. لكن لو عاوزين نبقى أسياد القارة ونحقق إنجاز حقيقي في كأس العالم، لازم نشتغل شغل حقيقي ونتعلم من تجارب الآخرين السؤال الأخير: هنفضل في الدائرة؟ ولا هنتحرك بعد ما بقينا رابع إفريقيا؟».