رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد مركبة "توك توك" بإضراب النيران داخل إحدى محطات الوقود بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام أول من الأهالى بشكوى بإحدى محطات الوقود ، بالإنتقال وسؤال مدير المحطة قرر بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (عامل بالمحطة – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) وطرف ثانى: (سائق مركبة "توك توك") لمحاولة الأول إيقاف الثانى حال قيامه بالدخول للمحطة عكس الإتجاه، فقام على إثرها الأخير بإضرام النيران بأرضية المحطة وتم الإطفاء فى حينه بمعرفة عمال المحطة دون حدوث ثمة تلفيات بالمحطة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ومركبة "التوك توك" قيادته.. وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.