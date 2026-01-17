مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق المنصورة -دمياط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة نقل على طريق المنصورة دمياط الشرقي بمحافظة الدقهلية.





وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ثصادم موتوسيكل وسياره ربع نقل على طريق المنصورة- دمياط الشرقى امام قرية البدالة.. مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع شخص يدعى

علاء عمر عبد الفتاح درويش 57 عاما مقيم البرامون وإصابة صبري عثمان مرسي 50 عاما مقيم البرامون

واصيب بما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المنصورة الدولى

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.