قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

يبحث الكثيرون عن قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا، حيث تتصدر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية 2025 المشهد الكروي مساء اليوم السبت، في لقاء لا يقل سخونة عن الأدوار النهائية رغم خروجهما من نصف النهائي، حيث يتصارع المنتخبان على البرونزية والهيبة القارية.



مواجهة برونزية بطابع نهائي مبكر

يخوض المنتخبان المباراة بعد سيناريو متشابه في نصف النهائي، إذ سقط منتخب مصر أمام السنغال بهدف نظيف، بينما خسر منتخب نيجيريا أمام المغرب صاحب الأرض والجمهور، ما يجعل لقاء اليوم فرصة أخيرة لإنهاء البطولة بميدالية ودفعة معنوية كبيرة قبل الاستحقاقات المقبلة.

موعد المباراة وملعبها

يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري في تمام السادسة مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في مواجهة حاسمة لحسم صاحب المركز الثالث في النسخة الحالية من البطولة القارية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

يدخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيل قوي يضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني ورامي ربيعة وحمدي فتحي وخالد فتوح، بينما يقود خط الوسط مهند لاشين وإمام عاشور وزيزو، وفي الهجوم الثلاثي تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

تاريخ المواجهات بين مصر ونيجيريا

تُعد مباراة اليوم المواجهة العاشرة بين المنتخبين في تاريخ مشاركاتهما ببطولة أمم أفريقيا، بينما يصل إجمالي اللقاءات الرسمية والودية بينهما إلى 20 مباراة، تميل فيها الكفة نسبيًا لصالح نيجيريا بثمانية انتصارات مقابل ستة لمصر، في حين انتهت ست مباريات بالتعادل.

صراع على البرونزية والتاريخ

يسعى منتخب مصر لحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1963 و1970 و1974، في حين يمتلك المنتخب النيجيري سجلًا استثنائيًا في مباريات تحديد المركز الثالث، إذ توج بالبرونزية ثماني مرات دون أن يخسر أي لقاء في هذا الدور عبر تاريخه الأفريقي.

قناة مفتوحة تنقل المباراة مجانًا

أعلنت القناة الجزائرية الأولى بث المباراة بشكل مجاني وغير مشفر عبر قمر نايل سات، ما يتيح لجماهير الكرة في مصر والوطن العربي متابعة اللقاء دون اشتراكات مدفوعة أو تشفير.

تردد القناة على نايل سات

يمكن استقبال القناة عبر التردد التالي:

11680 أفقي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

طريقة فك الشفرة على الرسيفر

لمن يحتاج إلى تفعيل القناة يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم ثم إدخال الرقم السري 0000، وبعدها تسجيل رمز فك الشفرة 110000000000.

أو الوقوف على القناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر BISS ثم إدخال الشفرة 1100001100000000 والضغط على موافق للحفظ.

بعيدًا عن الميدالية، تمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا لشخصية منتخب مصر بعد الخروج من نصف النهائي، وفرصة لإعادة الثقة للجماهير، كما أنها محطة تقييم فنية مهمة للجهاز الفني قبل الاستحقاقات المقبلة.

الليلة ليست مجرد مباراة ترتيبية، بل مواجهة ذات رمزية كبيرة بين عملاقين أفريقيين، في لقاء يجمع الحماس بالتاريخ والطموح بالخبرة.