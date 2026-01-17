قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات المنصورة تقضى بالاعدام شنقا للمتهمين بالتخلص من مرشح للعمودية بإحدى القرى
الخطيب: لقائي مع المستثمرين في ميت غمر اتسم بالإيجابية وطرح قضايا واقعية
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. اعرف التردد

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

أعلنت قناة مفتوحة عبر قمر «نايل سات» عن نقل مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخب مصر ونظيره منتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. 

المباراة تأتي بعد خروج المنتخبين من نصف نهائي البطولة، حيث خسر منتخب مصر أمام السنغال 0-1، بينما سقط منتخب نيجيريا أمام المغرب، ما يجعل اللقاء فرصة لاستعادة الكبرياء والحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهاية مشوار البطولة. 

موعد مباراة مصر ونيجيريا

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في اللقاء الذي سيحسم صاحب المركز الثالث في النسخة الحالية من البطولة القارية.

ويخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمي، ومحمد هاني ورامي ربيعة وحمدي فنحي وخالد فتوح في خط الدفاع ومهند لاشين وامام عاشور وزيزو في خط الوسط وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد في الهجوم.

وتُعد مباراة اليوم العاشرة بين المنتخبين في تاريخ مواجهاتهما ببطولة أمم أفريقيا، بينما وصل عدد اللقاءات الرسمية والودية بينهما إلى 20 مباراة، تميل فيها الكفة نسبيًا لصالح نيجيريا، التي حققت 8 انتصارات مقابل 6 لمصر، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

ويسعى منتخب مصر لحصد البرونزية الرابعة في تاريخه، بعد أن سبق له تحقيق المركز الثالث أعوام 1963 و1970 و1974، بينما يتفوق منتخب نيجيريا تاريخيًا في هذا الصدد، بعدما توّج بالميدالية البرونزية 8 مرات، وهو الأكثر تتويجًا بها، ولم يخسر أي مباراة خاضها لتحديد المركز الثالث.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ونيجيريا

من المقرر أن تبث القناة الجزائرية الأولى، اللقاء مجانيًا بدون تشفير عبر النايل سات، ما يتيح لجماهير الكرة في الوطن العربي وأفريقيا متابعة المباراة دون الحاجة للاشتراك في باقات مدفوعة. 

تردد القناة على نايل سات هو 11680 أفقي بمعدل ترميز 27500، ويمكن استقبالها بسهولة على أجهزة الاستقبال الفضائية التي تدعم هذا القمر. 

وفيما يلي طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الرياضية الأولى:

- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت الرئيسي للرسيفر، ثم إدخال الرقم السري والمكون من: (0000)

- تسجيل رمز فك الشفرة الآتي: (110000000000)

أو الوقوف على القناه الجزائريه الارضيه والضغط على زر بيس ثم إدخال الشفرة التالية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق للحفظ والتثبيت.

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

لزقة النمر Tiger plaster

لزقة النمر Tiger plaster.. بالأرقام الدواء تحذر من استخدام تلك التشغيلات

ارشيفية

للرجال فقط .. سحب تشغيلة من دواء شهير لعلاج الضعف

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء يزور مصنع إنتاج الخلايا الكهروضوئية بمقاطعة جيانغسو الصينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

تريند "الشاي المغلي" يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

