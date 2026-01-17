قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. اعرف التردد

أعلنت قناة مفتوحة عبر قمر «نايل سات» عن نقل مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخب مصر ونظيره منتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

المباراة تأتي بعد خروج المنتخبين من نصف نهائي البطولة، حيث خسر منتخب مصر أمام السنغال 0-1، بينما سقط منتخب نيجيريا أمام المغرب، ما يجعل اللقاء فرصة لاستعادة الكبرياء والحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهاية مشوار البطولة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في اللقاء الذي سيحسم صاحب المركز الثالث في النسخة الحالية من البطولة القارية.

ويخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمي، ومحمد هاني ورامي ربيعة وحمدي فنحي وخالد فتوح في خط الدفاع ومهند لاشين وامام عاشور وزيزو في خط الوسط وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد في الهجوم.

وتُعد مباراة اليوم العاشرة بين المنتخبين في تاريخ مواجهاتهما ببطولة أمم أفريقيا، بينما وصل عدد اللقاءات الرسمية والودية بينهما إلى 20 مباراة، تميل فيها الكفة نسبيًا لصالح نيجيريا، التي حققت 8 انتصارات مقابل 6 لمصر، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

ويسعى منتخب مصر لحصد البرونزية الرابعة في تاريخه، بعد أن سبق له تحقيق المركز الثالث أعوام 1963 و1970 و1974، بينما يتفوق منتخب نيجيريا تاريخيًا في هذا الصدد، بعدما توّج بالميدالية البرونزية 8 مرات، وهو الأكثر تتويجًا بها، ولم يخسر أي مباراة خاضها لتحديد المركز الثالث.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ونيجيريا

من المقرر أن تبث القناة الجزائرية الأولى، اللقاء مجانيًا بدون تشفير عبر النايل سات، ما يتيح لجماهير الكرة في الوطن العربي وأفريقيا متابعة المباراة دون الحاجة للاشتراك في باقات مدفوعة.

تردد القناة على نايل سات هو 11680 أفقي بمعدل ترميز 27500، ويمكن استقبالها بسهولة على أجهزة الاستقبال الفضائية التي تدعم هذا القمر.

وفيما يلي طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الرياضية الأولى:

- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت الرئيسي للرسيفر، ثم إدخال الرقم السري والمكون من: (0000)

- تسجيل رمز فك الشفرة الآتي: (110000000000)

أو الوقوف على القناه الجزائريه الارضيه والضغط على زر بيس ثم إدخال الشفرة التالية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق للحفظ والتثبيت.