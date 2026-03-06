بالطائرات الانقضاضية.. الجيش الإيراني يعلن قصف القواعد الأمريكية في الكويت

أعلن الجيش الإيراني اليوم الجمعة، أن قواتها البرية شنت هجوما بالطائرات المسيرة الانقضاضية على القواعد الأمريكية في الكويت.

وقال الجيش الإيراني في البيان الـ14 إنه خلال الساعات الماضية استهدف قواعد القوات الامريكية في الكويت بشكل مكثف بمختلف أنواع الطائرات المسيرة الانقضاضية، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكد البيان الإيراني أن هذه الهجمات ستتواصل في الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف مدينة الطاقة في البرجسية بمحافظة البصرة جنوبي العراق بطائرة مسيرة، كما أشار المصدر العراقي إلى أن مطار البصرة الدولي تعرض للإستهداف باستخدام طائرة مسيرة.

وأكدت الرئاسات العراقية رفضها استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها.

وقالت الرئاسات العراقية، في بيان لها: “نرفض الاعتداءات التي تطال مدن العراق وإقليم كردستان، ونعدها انتهاكا للسيادة الوطنية”.