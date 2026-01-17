وشه حلو على المصريين .. من هو جلال جيد حكم مباراة مصر ونيجيريا؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر أمام نظيره النيجيري في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وأسند كاف إدارة اللقاء إلى الحكم المغربي جلال جيد الذي يتولى مهمة حكم الساحة ويعاونه مواطناه زكريا برنيسي كمساعد أول وأكركاد مصطفى كمساعد ثانٍ بينما يقوم الكيني بيتر كاماكو بمهام الحكم الرابع.

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تم تعيين الجزائري لحلو بن براهم حكمًا رئيسيًا للفيديو ويعاونه التونسي هيثم قيراط إلى جانب المغربي حمزة الفريق كمساعد ثان.

من هو جلال جيد؟

يعد جلال جيد واحدًا من أبرز الحكام في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة حيث ولد عام 1988 وبدأ مسيرته التحكيمية رسميًا عام 2015 قبل أن يفرض اسمه سريعًا على الساحة الإفريقية والعربية بفضل حضوره القوي وإدارته الهادئة للمباريات الكبرى.

وخلال الموسم الحالي أدار الحكم المغربي 14 مباراة في مختلف المسابقات أشهر خلالها 47 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة واحتسب 8 ركلات جزاء ما يعكس معدلًا تحكيميًا مرتفعًا ودقة في اتخاذ القرارات داخل المستطيل الأخضر.

ووفقًا لإحصائيات موقع «ترانسفير ماركت» شارك جلال جيد في إدارة 109 مباريات رسمية بمختلف البطولات أشهر خلالها 355 بطاقة صفراء و10 بطاقات حمراء مباشرة إضافة إل 8 حالات طرد بعد الحصول على إنذارين واحتسب 56 ركلة جزاء.

تجارب مع الأندية والمنتخبات المصرية

سبق للحكم المغربي إدارة عدة مباريات شاركت فيها فرق ومنتخبات مصرية أبرزها مباراة المصري البورسعيدي أمام القطن الكاميروني في دور المجموعات لموسم 2020-2021 والتي انتهت بفوز الفريق المصري بهدفين دون رد.

كما أدار مواجهة مودرن سبورت أمام الهلال الليبي في دور المجموعات من موسم 2023-2024 والتي انتهت بفوز مودرن سبورت بنتيجة 2-1 إضافة إلى قيادته لمباراة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ومودرن سبورت وانتهت أيضًا بنتيجة 2-1.

وعلى مستوى المنتخبات تولى جلال جيد إدارة مباراة ودية لمنتخب مصر تحت 19 عامًا أمام نظيره الكويتي والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حضور قوي في البطولات القارية والدولية

على الصعيد القاري أدار الحكم المغربي مواجهة بوركينا فاسو وموريتانيا في دور المجموعات بإحدى نسخ كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بفوز بوركينا فاسو بهدف دون رد.

كما قاد مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمام مازيمبي الكونغولي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا إلى جانب إدارته للمواجهة الحاسمة بين الكونغو الديمقراطية ونيجيريا في نهائي الملحق الإفريقي المؤهل لتصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت تلك المباراة فشل المنتخب النيجيري في التأهل للملحق العالمي عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط.