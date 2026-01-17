نجم إنبي: منتخب مصر يستطيع الفوز بكأس العالم القادمة

أكد مصطفى شكشك ظهير أيمن نادي إنبي، أنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر والمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، البداية ستكون بتواجدي بصفوف نادي كبير في الميركاتو الشتوي كي تكون الخطوة أسرع، مشددًا: أثق في إمكانياتي بشكل كبير ومنتخب مصر يستطيع الفوز بالمونديال وأي بطولة يلعبها لو صدقنا أنفسنا.

وتابع "شكشك" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: التواجد ضمن صفوف أندية كبيرة يمنحك فرصًا أكثر في الانضمام لمنتخب مصر، المدرب يرى أن تواجد اللاعبين في أندية كبيرة لديها جماهير وتنافس في عدة بطولات أفضل للمنتخب من لاعبي الأندية الآخرى، ولذلك فرصة الانضمام لمنتخب مصر من الثلاثي الكبار تكون أقوى وأسرع.

وأضاف لاعب إنبي: مصر مليئة بالمواهب وليس لدينا أزمة في هذا الأمر مثلما يردد البعض، فرق كثيرة خالفت التوقعات في دوري نايل الموسم الحالي بسبب هؤلاء الموهوبين، أتمنى أن يكون هناك تخمة لاعبين في كل مركز بمنتخب مصر، وهو ما يمنح فرصًا كثيرة للاعبين وفوائد أكثر للكرة المصرية بشكل عام وللمنتخب بشكل خاص.

واختتم مصطفى شكشك حديثه: سيراميكا كليوباترا يقدم موسمًا رائعًا، هم الأفضل في الكرة المصرية هذا الموسم، نتائج جيدة وتصدر لجدول الترتيب، إدارة مميزة تعرف ماذا تريد، جهاز فني قوي جدًا بقيادة علي ماهر ولاعبين على أعلى مستوى، أتمنى لهم التوفيق.