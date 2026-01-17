قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن لخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا، اليوم السبت، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب، وسط تحديات كبيرة بسبب غياب عدد من لاعبيه الأساسيين.

وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد أحرزه ساديو ماني فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على إجراء تعديلات جذرية على تشكيل الفراعنة الكبار المتوقع أمام نيجيريا  فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتضمنت التعديلات الجذرية حراسة المرمى والهجوم وخط الوسط نظرا لمعاناة الفراعنة الكبار الإصابات والإيقافات بسبب عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وتراكم الإنذارات.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وحمدي فتحي وخالد صبحي
خط الوسط: أحمد سيد زيزو ومهند لاشين وإمام عاشور
خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وومحمود حسن تريزيجيه

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

وزارة الأوقاف تستقبل وفود الإمارات والصين للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قيادات وزارة الأوقاف تستقبل الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين

عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: الأزهر لن يلتفت لأصوات التطرف ويواصل جهوده لتوحيد علماء الأمة

دعاء جبر الخواطر.. يريح قلبك ويشرح صدرك

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

