تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن لخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا، اليوم السبت، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب، وسط تحديات كبيرة بسبب غياب عدد من لاعبيه الأساسيين.

وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد أحرزه ساديو ماني فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على إجراء تعديلات جذرية على تشكيل الفراعنة الكبار المتوقع أمام نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتضمنت التعديلات الجذرية حراسة المرمى والهجوم وخط الوسط نظرا لمعاناة الفراعنة الكبار الإصابات والإيقافات بسبب عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وتراكم الإنذارات.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وحمدي فتحي وخالد صبحي

خط الوسط: أحمد سيد زيزو ومهند لاشين وإمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وومحمود حسن تريزيجيه