أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره النيجيري مساء اليوم "السبت" باستاد محمد الخامس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

كان منتخب مصر تعرض للهزيمة امام السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي بطولة كاس الامم الافريقية

القيمة التسويقية لمنتخبي مصر ونيجيريا

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر: 136.20 مليون يورو

ويعد أغلى لاعب في مصر: عمر مرموش 65 مليون يورو

بينما القيمة التسويقية لمنتخب نيجيريا: 281.33 مليون يورو

و أغلى لاعب في نيجيريا: فيكتور أوسيمين 75 مليون يورو

و يتصدر المنتخب المصري قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في البطولة على مدار تاريخها برصيد 175 هدفًا.