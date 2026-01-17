تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لخوض مواجهة حاسمة أمام نيجيريا مساء اليوم السبت ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

كان الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن قد تلقوا خسارة أمام السنغال بهدف دون رد فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وأعلنت قناة الجزائرية الأرضية نقل مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب نيجيريا فى لقاء تحديد المكرز الثالث ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية

يمكن متابعة المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى من خلال القمر الصناعي نايل سات، على التردد 11680، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ويتم فك التشفير إما بالدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000، أو بالضغط على زر BISS وإدخال الشفرة 1100001100000000 ثم تأكيد الإعدادات.