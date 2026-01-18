قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مارسيليا يسحق «أنجييه» 5-2 في ضمن منافسات الدوري الفرنسي
جرينلاند ليست للبيع.. احتجاجات واسعة ترفض أطماع ترامب وتصعيد أوروبي ضد الرسوم الأمريكية
ناقد رياضي: صافرات الاستهجان للنشيد الوطني «سقطة لا تُغتفر».. ولم نتوقع تأهل مصر من دور المجموعات
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
رياضة

ناقد رياضي: صافرات الاستهجان للنشيد الوطني «سقطة لا تُغتفر».. ولم نتوقع تأهل مصر من دور المجموعات

منتخب مصر
رباب الهواري

انتقد الناقد الرياضي هاني عبد الصبور الأجواء التي صاحبت مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2025، معتبرًا أن ما حدث خلال عزف النشيد الوطني المصري يُعد تجاوزًا غير مقبول.

قال “عبد الصبور”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن أحدًا لم يكن يتخيل الوصول إلى مرحلة إطلاق صافرات استهجان أثناء النشيد الوطني، موضحًا أن تشجيع جزء من الجماهير المغربية للمنتخب النيجيري كان أمرًا متوقعًا، لكن ما حدث يمثل سقطة كبيرة لا يمكن تبريرها.

وطالب الناقد الرياضي بصدور بيان اعتذار رسمي من الاتحاد المغربي لكرة القدم، إلى جانب اعتذار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، معتبرًا أن هذا أقل ما يمكن تقديمه احترامًا للمنتخبات المشاركة.

أوضح “عبد الصبور” أن مباراة تحديد المركز الثالث لم تكن ذات أهمية كبيرة من الناحية التنافسية، مؤكدًا أن المركزين الثالث والرابع لا يشكلان فارقًا حقيقيًا، كما أشار إلى أن الأجواء العامة للمباراة لم تكن مثالية، خاصة في ظل الحالة النفسية التي عاشها المنتخب منذ الخسارة أمام السنغال، والتي أنهت مشاركته عمليًا في البطولة.

وأضاف أن التوقعات قبل انطلاق البطولة لم تكن ترجح وصول منتخب مصر إلى هذا الدور، بل كان السيناريو الأقرب هو الخروج من دور المجموعات أو من الدور التالي، معتبرًا أن بلوغ نصف النهائي يُعد مفاجأة غير متوقعة.

وتابع عبد الصبور أن المستوى الحالي للمنتخب يعكس واقعًا صعبًا، مشيرًا إلى أن الهزيمة كانت نتيجة طبيعية في ظل عدم تقديم كرة حقيقية، والخسارة أمام منتخبات تفوقت فنيًا، مؤكدًا في الوقت ذاته دعمه الكامل لاستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب حتى تصفيات كأس العالم 2026.

واختتم الناقد الرياضي حديثه بالإشارة إلى حالة الغضب التي سيطرت على البعثة الإعلامية المصرية بسبب بعض التضييق، مؤكدًا أنهم احترموا رغبة الجهاز الفني في فرض حالة من التركيز داخل المعسكر، كما أشاد بتصرف حسام وإبراهيم حسن وحرصهما على مصافحة الصحفيين المصريين والتقاط صورة تذكارية معهم، تقديرًا لدورهم وجهودهم.

