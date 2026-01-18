قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة في دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون
مشروع الربط الكهربائي وملفات إقليمية.. تفاصيل مباحثات وزيري خارجية مصر واليونان بالقاهرة
زيارة مفاجئة تكشف شبكة اتجار بالبشر داخل دار أيتام.. واعترافات صادمة| القصة الكاملة
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يصح.. الغندور يعلق على تصرف جماهير المغرب أثناء النشيد الوطني المصري

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور علي ما حدث من بعض الجماهير المغربية اثناء النشيد الوطني المصري في مباراة مصر ونيجيريا ببطولة كأس أمم إفريقيا.

الجماهير المغربية

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لا يصح و لا يليق ما حدث من بعض الجماهير المغربية اثناء النشيد الوطني المصري  عيب كرة القدم  لن تصل بنا لهذه الأفعال".

ويخوض منتخب مصر مباراته القادمة أمام السعودية وديًا فى الدوحة يوم 26 مارس المقبل، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ونجح منتخب نيجيريا في حسم المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة أمم إفريقيا بعد التغلب على المنتخب المصري 4-2    بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025. 

أحداث مباراة منتخب مصر ونيجيريا

سيطر التعادل السلبي على أحداث  المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونيجيريا في اللقاء الذي جمعهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025. 

شهدت بداية المباراة محاولة هجومية أولى لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق تريزيجيه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس ستانلي نوابيلي.

شهدت الدقيقة  السادسة توقف المباراة لإصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني.

واستحوذ المنتخب المصري علي أحداث أول 30 دقيقة من خلال شن الهجمات المتتالية علي مرمى منتخب نيجيريا من أجل إحراز هدف التقدم حيث شهدت الدقيقة ٢٨  محاولة هجومية خطيرة لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس ستانلي نوابيلي وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وأحرز أكور أدامز هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة  37 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق صامويل شوكويزي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أكور أدامز برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى وألغي حكم المباراة هدف تقدم منتخب نيجيريا بعد الرجوع لتقنية الـ var  بداعي التدخل العنيف على  حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني  وحصول لعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء من نصيب بول أونواتشو 

وشهدت بداية أحداث الشوط الثاني هدفًا  ملغيًا لصالح نيجيريا بداعي التسلل على أكور أدامز صانع الهدف وسط ضغط هجومي من أجل إحراز هدف التقدم .

وشهدت أحدث الشوط الثاني ضغطًا هجوميًا مكثفًا من لاعبي منتخب نيجيريا وسط تألق حارس المنتخب الوطني مصطفي شوبير الذي نجح في التصدي لهدف محقق بعد تسديدة قوي عن طريق رافائيل أونيديكا لاعب نيجيريا من على حدود منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 60 دفع حسام حسن بالثنائى عمر مرموش ومحمود صابر بدلا من زيزو وتريزيجيه، كما دفع بإبراهيم عادل بدلا من مصطفى محمد فى الدقيقة 74.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء من أجل حسم الفائز وتحديد بطل المركز الثالث لبطولة أمم إفريقيا 2025

جاء تشكيل منتخب مصر الوطني أمام نيجيريا على النحو التالي:

مصطفي شوبير فى حراسة المرمي. 

محمد هاني رامي ربيعة وحمدي فتحي. 

مهند لاشين وإمام عاشور وخالد صبحي وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي٬-

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: برايت أوساي صامويل، إيجوا أوجبو، سيمي أجايي، برونو أونيمايتشي

الوسط: رافاييل أونيديكا، موسيس سيمون، فيسايو باشيرو

الهجوم: صامويل تشوكويزي، بول أوناتشو، أكور آدامز

الغندور الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

ترشيحاتنا

"القومي لذوي الإعاقة": مشاركتنا في معرض الكتاب هدفها التمكين الاقتصادي وتعزيز تواجدنا في المجتمع

القومي لذوي الإعاقة يتيح منصة لعرض إبداعات "ذوي الهمم" في معرض الكتاب

وفد وزارة الصحة والسكان

لتبادل الخبرات في المدن الطبية ..وفد من قيادات الصحة يزور تركيا

وفد من إيبارشية ميلانو اللاتينية

مطران الكنيسة اللاتينية يرافق وفدًا من إيبارشية ميلانو في زيارة إلى كنائس مصر

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد