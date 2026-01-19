بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

دار حوار مهم خلال توقف المباراة، بين قائد منتخب السنغال، ساديو ماني، والنجم الفرنسي كلود لو روى، حول هدف أُلغي لفريقهم وأثار جدلاً واسعاً.



ماني يعبّر عن إحباطه: “الظلم واضح”

قال ساديو ماني معبراً عن استيائه:

“الحكم بالفيديو VAR لم يُنبّه الحكم الرئيسي عن الهدف الذي أُلغي لصالحنا. هذا الظلم هو ما يندّد به الطاقم السنغالي. ماذا تنصحنا أن نفعل الآن؟”.

وكان واضحاً أن ماني يشعر بالغبن نتيجة القرار الذي ألغى هدفاً مهماً لفريقه، مما أثار توتر اللاعبين على أرض الملعب.

كلود لو روى يهدّئ الموقف: “العودة للعب هي الحل”

أجاب كلود لو روى بطريقة هادئة ومهنية:

“في كرة القدم، للأسف، يحدث أحياناً بعض الظلم. أهم شيء الآن هو أن نحافظ على تركيزنا. قل لزملائك أن يعودوا إلى أرض الملعب ويستأنفوا اللعب. هذه أفضل طريقة للتعامل مع الوضع”.

وأضاف المدرب: “الاستسلام للغضب أو الانسحاب لن يحل شيئاً، العودة للعب بروح عالية هي ما يضمن لنا فرصة للتعويض والتألق”.

ماني يتخذ المبادرة: “دعونا نعود”

بعد سماع نصيحة مدربه، لم يتردد ماني في التحرك مباشرة. ركض إلى غرف الملابس ليجمع زملاءه اللاعبين، وحاول تهدئتهم وإقناعهم بالعودة إلى أرض الملعب للعب بروح قتالية.

وأكد قائد السنغال أن اللحظة تتطلب الانضباط والتركيز، وأن الفريق يجب أن يثبت قوته على أرض الملعب مهما كانت القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

درس الموقف: الاحترافية والتكاتف

هذا الحوار يعكس قدرة اللاعبين والمدربين على التحكم بالعواطف في اللحظات الصعبة، والاعتماد على العقلانية في مواجهة الظلم التحكيمي. العودة للعب بثقة وروح قتالية كانت الخيار الأمثل للتعامل مع الأزمة، وهو ما جسّده ساديو ماني وفريقه خلال المباراة.



