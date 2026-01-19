الدردير عن تتويج السنغال بأمم أفريقيا: نجحوا في تشتيت الأجواء وسرقة المباراة

علق الإعلامي عمرو الدردير علي تتويج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط .

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:لا حول ولا قوة إلا بالله

السنغال نجحت بإسلوبها تشتيت الأجواء وسرقة المباراة.

وشهدت أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، احتفالات صاخبة من جانب لاعبي السنغال عقب التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

واحتفل اللاعبون بأعلام منتخب السنغال مع الجماهير السنغالية الحاضرة في الملعب.



توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي هدف السنغال من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من الشوط الأول الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبذلك اللقب يرفع السنغال ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للقب الثاني في تاريخه.