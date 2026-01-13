محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر

علّق الإعلامي عمرو الدردير على الأداء القوي لمنتخب السنغال، مؤكدًا أن «أسود التيرانجا» يتمتعون بقوة بدنية وصحية عالية، ولا يعانون من أي نقاط ضعف يمكن استغلالها، مشددًا على أن الأعذار لم تعد مقبولة في مثل هذه المواجهات الكبرى.

وكتب الدردير عبر حسابه الرسمي: «الجسم جسم أسد، والصحة كافية، لا عمر واحد فيهم قال يا تعب ولا كفاية معافرة»، مشيرًا إلى أن المنتخب السنغالي يمتلك عناصر قوية ومنظمة، ولا يتأثر بالإصابات أو الغيابات.

وأضاف أن مواجهة هذا المنتخب لا تعني خسارة طرف واحد فقط، بل الجميع قد يتضرر في حال عدم الاستعداد الجيد، قائلًا: «الغني يخسر والفقير يخسر، ومنتخب السنغال عمرنا ما شوفنا يخسر»، مؤكدًا أن الحديث عن نقطة ضعف واحدة أمر غير منطقي في ظل هذا الأداء المتكامل.

واختتم الدردير تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه المنتخبات تحتاج إلى تركيز شديد وخطة محكمة، لأن الأخطاء أمامها قد تكون مكلفة للغاية.



