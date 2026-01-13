حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات

كشف الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر عن استعدادات منتخب مصر لـ مواجهه السنغال.

مواجهه السنغال

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي :"من يصل إلى هذه المرحلة في البطولة يكون بطبيعة الحال قد أعد نفسه جيدًا، ومنتخب مصر معتاد على المشاركة في مثل هذه البطولات والمنافسة عليها ونكن كل الاحترام والتقدير لمنتخب السنغال ولأي منافس نواجهه، فلكل فريق أسلوبه وطريقته في الاستعداد للمنافسات".

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام السنغال، أن فريقه مستعد بشكل كامل لمواجهة الأسود، مشيرًا إلى خبرة لاعبي المنتخب الوطني في التعامل مع المباريات الكبرى.

وقال حسام حسن إن منتخب مصر فريق كبير ووصل لهذا الدور أكثر من مرة، ولاعبوه اعتادوا على مثل هذه المباريات، مضيفًا احترامه الكبير للمنتخب السنغالي لكنه شدد على جاهزية الفراعنة لتحقيق الفوز.

أفضلية السنغال

وأوضح أن السنغال تمتلك أفضلية اللعب على ملعبها وراحة 24 ساعة إضافية، لكنه شدد على أن هذا لن يؤثر على استعدادات مصر، مؤكدًا أن الجهاز الفني درس منتخب السنغال جيدًا واطلع على نقاط قوته وضعفه.

المنتخب يمتلك لاعبين كبار

وأشار المدير الفني إلى أن المنتخب يمتلك لاعبين كبار يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز على السنغال ومن ثم التتويج باللقب، مؤكدًا أن بطولة المغرب تعتبر قوية جدًا بسبب مستوى المنتخبات وتطور الكرة الإفريقية.

الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة

وأضاف أن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية، وأن المدرب الوطني هو الأفضل لقيادة المنتخبات، مشيرًا إلى أن معظم بطولات مصر تحققت مع مدربين وطنيين مثل محمود الجوهري وحسن شحاته، مؤكدًا أهمية إعطاء الفرصة للمدربين الأفارقة مع منتخبات بلادهم.

وحول مواجهة السنغال، شدد حسام حسن على أن الفريق ليس لديه أي عقدة تجاه أي منتخب، ومصر أبطال أفريقيا 7 مرات، ولا وجود لمفهوم "العقدة" في الكرة. وأضاف أنه معتاد على الانتقادات والضغوطات، وأن أي فيديوهات مستفزة للفريق تعتبر محفزًا قبل المباريات.

واختتم حسام حسن حديثه بالإشادة بتاريخ مصر في التتويج ببطولة أمم إفريقيا 7 مرات، وحصوله على ثلاثة ألقاب كلاعب، كما شكر المغرب على حسن التنظيم والبنية التحتية، مؤكدًا أن إفريقيا تمتلك مواهب كبيرة لا تقل عن اللاعبين الأوروبيين، مثل محمد صلاح في مصر، أشرف حكيمي في المغرب، وساديو ماني في السنغال، مشيدًا بالمنافسة الرائعة بين صلاح وماني، واصفًا الثنائي كنموذج للكرة العربية والأفريقية.