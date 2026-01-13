حسام حسن : الفيديوهات المستفزة حافز لنا .. ولا يوجد عقدة في كرة القدم

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على قدرة اللاعبين على خوض المباريات الكبيرة مشيرا لكامل الاستعداد لمواجهة السنغال في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال العميد خلال المؤتمر الصحفي : لاعبو منتخب مصر وصلوا لهذا الدور أكثر من مرة اعتادوا علي هذه المباريات ونحترم السنغال ولكننا جاهزون لتحقيق الفوز.

وأردف : ⁠منتخب السنغال لديه أفضلية لأنه يلعب على ملعبه وبعد راحة 24 ساعة ولكننا نعرف الإيجابيات والسلبيات ودرسناها جيدا.

وأوضح : أدعم فكرة المدرب الوطني في تولى مهمة المنتخبات و بطولات منتخب مصر أكثرها مع المدرب الوطني سواء محمود الجوهري أو حسن شحاته.

وطالب العميد بمنح الفرصة للمدرب الوطني في إفريقيا مثل وليد الركراكي مشيرا إلى أنه سعيد بتجربته و نتائجه مع المنتخب المغربي.

وعن عقده السنغال لمصر قال : نحن أبطال أمم أفريقيا 7 مرات ولايوجد عقدة نحن أصبحنا عقدة لعدد كبير من الفرق

وأكمل : الفيديوهات المستفزة تحفزنا قبل المباريات ومن يلعب أمام مصر يلعب بخوف وقلق.

