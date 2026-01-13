قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش هيعدوا للنهائي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتخب السنغال

السنغال
السنغال

وجه الاعلامى ابراهيم فايق رسالة شديدة للاعبى منتخب مصر بعد الفيديو المثير للجدل والمتضمن سخرية من منتخب السنغال بلاعبي منتخب مصر.

وكتب فايق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "رجالة منتخب مصر ‏الفيديو ده اكيد وصلكم.. حالة التقليل واستسهالنا كخصم اكيد وصلت لكم.. عايزين نوريهم رد الفعل.. مش هيعدوا للنهائي غير على أجسامنا.. يا نكسب يا إما نخرج من الملعب مفيش واحد بخلان بنقطة عرق او كان المفروض يقاتل على كورة وكسل".

واضاف فايق :"‏دافعوا عن هيبة وكبرياء مصر الكروي في إفريقيا بكل مجهودكم.. لينا عندهم حاجة وعايزنها يا رجالة".

تتجه أنظار عشاق كرة القدم خلال الساعات المقبلة إلى ملعب طنجة بالمغرب، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا، في النسخة 35 من البطولة، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية والعربية.

حسام حسن يحافظ على التشكيل نفسه

وفيما يخص التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال، فقد قرر المدير الفني للفراعنة، حسام حسن، الاعتماد على نفس التشكيلة التي خاضت مواجهة ربع النهائي أمام كوت ديفوار، والتي انتهت بفوز مصر 3-2. ويأتي هذا القرار رغم الجاهزية التامة لمحمود حسن تريزيجيه، الذي شارك بديلاً في مباراة الأفيال الإيفوارية، حيث فضل مدرب المنتخب وضعه على مقاعد البدلاء مرة أخرى، في محاولة للحفاظ على استقرار الأداء وعدم تعطيل انسجام اللاعبين الأساسيين.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

ويتوقع أن يخوض الفراعنة اللقاء بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور.
خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح.
يعكس هذا التشكيل رغبة حسام حسن في الاعتماد على التوازن الدفاعي والهجومي، مع الاستفادة من خبرة نجومه الرئيسيين، خاصة محمد صلاح، لضمان تقديم أفضل أداء ممكن أمام السنغال، التي تعد أحد أقوى الفرق في البطولة.

رهانات وتحديات المباراة

تعد المباراة بمثابة اختبار حقيقي للفراعنة، حيث يواجهون خصماً قوياً يتميز بالسرعة والقوة البدنية والتنظيم الدفاعي المحكم. وسيكون على لاعبي مصر استغلال الفرص الهجومية بدقة، مع الالتزام بالخطط الدفاعية لمنع انطلاقات نجوم السنغال، لضمان بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

الاعلامى ابراهيم فايق ابراهيم فايق السنغال منتخب السنغال منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

مطار فيينا يستأنف عمله بعد توقف بسبب هطول الجليد بكثافة

مطار فيينا يستأنف عمله بعد توقفه بسبب هطول جليد بكثافة

عراقجي

عراقجي للمستشار الألماني: اخجلوا من أنفسكم وكفّوا عن التدخل في منطقتنا

عراقجي وويتكوف

"تواصل سري" بين طهران وواشنطن عبر عراقجي وويتكوف

بالصور

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد