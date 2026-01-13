4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام السنغال غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وهناك بعض الإجراءات الاستفزازية من السنغال قبل مواجهة منتخب مصر جاءت كالتالي :

١-قامت شركه الطيران السنغالي بدعوة للمشجع صاحب الليزر الذي حضر مباراة تصفيات كأس العالم عام 2022 تفاؤلا به لحضور المباراة.

٢-إعلان شركة الطيران السنغالي عن رحلات مخفضة جدا لنقل عدد كبير من الجماهير من داكار الي طنجه وحضور المباراة.

٣-إعلان ساديو ماني قائد السنغال حيث قال أنه سوف يلعب المباراة بنفس الحذاء الذي تأهل به إلي نصف النهائي ويقول إنه تميمة حظه لبلوغ النهائي.

٤-كما كرّر اللاعبون نفس حركة الجيب اليوم خلال التدريبات، لكن الحساب الرسمي لأسود التيرانجا علق عليها هذه المرة قائلاً : الفائزون في تدريبات اليوم.