بنفيكا البرتغالي يضم لويس كابرال من إستريلا مادورا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي رسميًا تعاقده مع الدولي من الرأس الأخضر، لويس كابرال، صاحب الـ 23 عامًا، قادمًا من نادي إستريلا مادورا البرتغالي بعقد يمتد لأربع مواسم.

وكابرال ينضم للفريق لتعزيز مركز الظهير الأيمن، حيث يأمل النادي في الاستفادة من قدراته الدفاعية والهجومية على الجناح، خاصة بعد أن قدم أداءً مميزًا مع ناديه السابق في الدوري البرتغالي، ما جذب أنظار الأندية الكبرى.

ومن المتوقع أن يكون انتقاله جزءًا من استراتيجية بنفيكا لتجديد صفوفه الشابة والاستعداد للموسم القادم في الدوري البرتغالي والمنافسات الأوروبية.

يُذكر أن كابرال يمتلك خبرة دولية مع منتخب الرأس الأخضر، وسبق له المشاركة في عدة مباريات رسمية، مما يزيد من قيمة إضافته للفريق البرتغالي.