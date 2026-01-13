شبح الإيقاف يطارد 7 لاعبين من السنغال قبل مواجهة مصر في نصف النهائي

يواجه 7 لاعبين من منتخب السنغال خطر الغياب عن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حال نجاح أسود التيرانجا في التأهل على حساب منتخب مصر، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأكدت لوائح البطولة أن تلقي أي بطاقة صفراء خلال مواجهة نصف النهائي أمام الفراعنة سيحرم اللاعبين المهددين من المشاركة في النهائي المرتقب، وهو ما يفرض حسابات دقيقة على الجهاز الفني واللاعبين قبل اللقاء الحاسم.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف كلًا من: نيكولاس جاكسون، كاليدو كوليبالي، حبيب ديارا، إبراهيم مباي، حبيب ديالو، باب غايي، وإسماعيل جاكوبس.

وتترقب الجماهير مواجهة نارية بين مصر والسنغال في نصف النهائي، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول، حيث يسعى كل منتخب لحجز بطاقة العبور إلى النهائي، وسط صراع تكتيكي وحذر كبير بسبب شبح الإيقاف الذي يطارد عددًا من نجوم أسود التيرانجا.