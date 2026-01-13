قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

صراع صلاح ومانيه يتجدد في قمة طنجة بأمم إفريقيا

عبدالحكيم أبو علم

ستكون مواجهة الغد بين مصر والسنغال في بطولة امم أفريقيا هي قمة تحدي بين زميلين الأمس محمد صلاح وساديو مانيه.

ويلتقي المنتخبين في طنجة مساء غد بنصف نهائي بطولة أمم افريقيا التي تقام حاليا بالمغرب وتستمر حتي الأحد المقبل.

ويتشابة صلاح ومانيه في أمور عدة علي رأسها أنهم ولدا في قريتين متواضعتين بفارق شهرين في نفس العام 1992 وأصبحا نجمين كبيرين في بلديهما وقارة إفريقيا، لكن محمد صلاح وساديو مانيه، الزميلين اللدودين سابقا في ليفربول الإنجليزي، يصطدمان مجددا عندما تلعب مصر مع السنغال في نصف نهائي كأس إفريقيا الأربعاء في طنجة.

دخل الثنائي تاريخ ليفربول، عندما ساهما بقوة في فك لعنة طويلة مع الدوري الإنجليزي عام 2020، بعد عام من حصدهما لقب دوري أبطال أوروبا.

منذ 2017، سجل صلاح 250 هدفا و117 تمريرة حاسمة في 421 مباراة مع ليفربول، حاصدا في طريقه جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2017 و2018 وأفضل لاعب في برميرليغ مرتين أيضا في 2018 و2025.

أما مانيه، أفضل لاعب إفريقي في 2019 و2022، الذي زامل صلاح في النادي الأحمر بين 2017 و2022، تحت إشراف الألماني يورغن كلوب، فسجل 120 هدفا و46 تمريرة حاسمة في 269 مباراة.

أرقام خارقة للاعبَين شكّلا حالة رعب لدفاع خصومهم، لكن علاقتهما لم تكن مثالية.

توترت علاقتهما دون ظهورها إلى العلن في ظل المنافسة الشرسة، ومحاولة كل منهما إثبات جدارته بالنجومية سواء في الفريق الأحمر أو على الساحة الإفريقية، والصراع على حصد الجوائز الفردية.

وترك مانيه ليفربول إلى بايرن ميونيخ الألماني قبل أن يحط رحاله في 2023 مع النصر في الدوري السعودي الذي يُعد صلاح راهنا من المرشحين للانضمام اليه، في ظل علاقته المرتبكة مع مدربه الهولندي أرنه سلوت في ليفربول.

تحدث مانيه عن زميله السابق قبل نحو شهرين في مدونة نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند "إنه لاعب عظيم، وشخص طيب جدا، وعلاقتنا على ما يرام، كل ما قيل عن وجود منافسة بيننا طبيعي، وليس أمرا سيئا. بالفعل غضبت منه مرة، والتقطت عدسات الكاميرات ذلك".

وأضاف "رفض صلاح تمرير الكرة لي في مباراة بيرنلي، لكنه جاء في اليوم التالي واعتذر لي، وأكد أنه لم يرني عند تسديد الكرة، ومنذ ذلك اليوم أصبحت علاقتنا أقوى".

وتابع "ما حدث أمر طبيعي بين المهاجمين، فمحمد صلاح عندما يحصل على الكرة، أحيانا لا يرى أحدا غير المرمى، لذا قلت له يمكنني مساعدتك أكثر، لأنه لا توجد مشكلة بالنسبة لي، أنا سأساعدك أكثر كي تصبح الهداف".

وتجاهل مانيه صلاح في اختيار أفضل 5 لاعبين زاملهم خلال مسيرته الكروية، مفضلا البرازيليين كوتينيو وروبرتو فيرمينو، الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد "أسود التيرانجا" خاليدو كوليبالي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

من جهته، أقر صلاح بمشكلته مع مانيه "نعم كان هناك توتر مع ساديو، لكننا حافظنا على احترافيتنا طوال الوقت، لا أعتقد أن ذلك أثر على الفريق، من الطبيعي أن يرغب المرء في المزيد، وأنا أتفهم ذلك، لم نكن قريبين جدا، لكننا كنا دائما نحترم بعضنا البعض".

كلام أكده فيرمينو في كتابه: "لم يكونا أبدا أفضل الأصدقاء، كان من النادر رؤيتهما يتحدثان".

منتخب السنغال كرة القدم مصر بطولة امم أفريقيا طنجة

