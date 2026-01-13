تشيلسي يدخل في مفاوضات لضم نجم منتخب الجزائر في الشتاء

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع أحد نجوم منتخب الجزائر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق بعناصر هجومية مميزة.

وكان منتخب الجزائر قد ودّع منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، بعد الخسارة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 0-2 في الدور ربع النهائي.

وبحسب تقرير لموقع «فوت ميركاتو»، أبدى نادي تشيلسي اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الجناح الجزائري أنيس حاج موسى خلال شهر يناير الجاري، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

وأشار التقرير إلى أن جلسة عُقدت بالفعل بين ممثلي نادي تشيلسي ومحمد دحمان، وكيل أعمال اللاعب، في خطوة تمهيدية لحسم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضح التقرير أن نادي فينورد الهولندي على علم كامل باهتمام تشيلسي بالتعاقد مع لاعبه الجزائري، كما أبدى انفتاحًا على فكرة رحيل حاج موسى حال وصول عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويبلغ أنيس حاج موسى من العمر 23 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وسبق له خوض 13 مباراة دولية بقميص منتخب الجزائر.

ويرتبط اللاعب بعقد مع نادي فينورد يمتد حتى صيف عام 2030، فيما تُقدَّر قيمته التسويقية بنحو 20 مليون يورو.

وبدأ حاج موسى مسيرته الكروية في عدد من الأندية الفرنسية بقطاع الناشئين، قبل الانتقال إلى نادي لانس، ثم خوض تجربة احترافية في بلجيكا مع شارلروا، وبعدها اللعب مع باترو آيسدن وفيتسه أرنهيم الهولندي، لينضم إلى فينورد في صيف 2024.

وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي في 23 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليصبح واحدًا من أبرز المواهب الجزائرية المحترفة في الدوريات الأوروبية.