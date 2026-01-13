نانت الفرنسي يضم إبراهيما سيسوكو من بوخوم

أعلن نادي نانت الفرنسي رسميًا تعاقده مع الدولي المالي إبراهيما سيسوكو 28 عامًا قادمًا من نادي بوخوم الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة تقدر بحوالي 2 مليون يورو، وتمتد حتى صيف 2028.

وجاء الإعلان بعد اتفاق بين النادي الفرنسي ونادي بوخوم المنافس في الدرجة الثانية الألمانية، حيث وقع سيسوكو على عقد يمتد لموسمين ونصف، ليعود مرة أخرى إلى الدوري الفرنسي Ligue 1 بعد تجربته السابقة مع نادي ستراسبورغ بين 2018 و2024.

ويُتوقع أن يعزز سيسوكو وسط ملعب نانت، خاصة في ظل حاجة الفريق لتقوية خياراته الهجومية والوسطية في الدوري الفرنسي، بعد أن سبق له تمثيل منتخب مالي في كأس الأمم الأفريقية.

ويمتلك اللاعب خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية، إذ خاض أكثر من 170 مباراة في الدوري الفرنسي قبل انتقاله إلى بوخوم في صيف 2024، كما شارك في المنافسات الأوروبية مع أندية سابقة.