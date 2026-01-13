الذكاء الاصطناعي يرجح كفة منتخب السنغال في مواجهة الفراعنة

أعلنت شبكة " أوبتا " (Opta) العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن توقعاتها بشأن مواجهة المنتخب المصري ونظيره السنغالي، في نصف نهائي أمم أفريقيا، حيث رجحت" أوبتا" كفة السنغال على حساب “الفراعنة”.

وفق نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشبكة، جاءت نسب الحسم للمباراة كالتالي:

تصدر منتخب السنغال الاحتمالات بنسبة 42.9%، ما يجعله المرشح الأقوى للانتصار في الوقت الأصلي بينما استقرت حظوظ الفراعنة عند نسبة 31.1%.

وبلغت نسبة حدوث التعادل في الوقت الأصلي 26% وهو ما يعني اضطرار المنتخبين للجوء إلى الأشواط الإضافية وحسم اللقاء عبر ركلات الترجيح.

ورغم تفوق السنغال الرقمي بحسب أوبتا إلا ان المنتخب دائمًا ما يثبت قدرته على تحقيق الفوز في أصعب الظروف.