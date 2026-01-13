حسام حسن : المدرب الوطني الأفضل لقيادة المنتخب ولكنه بحاجة للدعم

أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب أن المدرب الوطني هو الافضل دائما لقيادة منتخب بلاده.

واصاف حسام حسن في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة المنتخب والسنغال أن المنتخب الوطني دائما ما يكون اقرب للاعب ولديه القدره علي ايصال المعلومه بشكل افضل للاعب كما انه دائما ما يكون لديه احساس اكبر بالجماهير.

واضاف ان تجربه وليد الركراكي مع منتخب المغرب خير دليل مشددا انه لا يتحدث هكذا بسبب منصبه الحالي.

وتابع ان المدرب الوطني فقط يحتاج لدعم من الداخل لضمان الاستقرار وتحقيق النجاح.

واكمل ان معظم بطولات المنتخب تحققت علي يد مدربين مصريين مثل الجوهري وحسن شحاته.

https://youtube.com/shorts/AMdCzFLxngk