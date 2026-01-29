تقرير الحكم الكونغولي يكشف تفاصيل توقف نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

كشف الحكم الكونغولي جون جاك ندالا، في تقريره الرسمي، تفاصيل الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين منتخبي المغرب والسنغال، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية القارية.

توقف المباراة 12 دقيقة

وأوضح ندالا في تقريره أن اللقاء شهد توقفًا دام 12 دقيقة كاملة، عقب احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، في ظل الاعتراضات والأحداث التي رافقت القرار داخل أرض الملعب.

استئناف اللعب واستكمال اللقاء

وأشار الحكم الكونغولي إلى أنه بعد فترة التوقف، تم استئناف المباراة بشكل طبيعي، حيث استُكملت حتى صافرة النهاية، بما في ذلك الأشواط الإضافية التي تم احتسابها وفقًا للوائح.

أهمية التقرير في قرارات كاف

ويكتسب تقرير الحكم أهمية خاصة، كونه أحد المستندات الأساسية التي تعتمد عليها لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تقييم الأحداث واتخاذ القرارات المتعلقة بالعقوبات والطعون، في ظل الجدل الدائر عقب نهائي البطولة.