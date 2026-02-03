السنغال تسعى للتحول إلى مركز أفريقي رائد في التصنيع

أكد وزير الصناعة والتجارة السنغالي، سيرين جوي ديوب، عزم الحكومة جعل السنغال "نموذجا للتصنيع" على مستوى القارة الأفريقية.



وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع اللجنة التوجيهية المكلفة بإعداد مشروع قانون يتعلق بتعزيز التصنيع.



وقال ديوب، حسبما أوردت وكالة الأنباء السنغالية، "هدفنا هو جعل السنغال نموذجا للتصنيع في إفريقيا، نموذجا جاذبا، قادرا على إرساء شراكات مربحة لجميع الاطراف المعنية، ولا سيما العمال والمستثمرين والمستهلكين".



وأوضح الوزير أن الحكومة السنغالية تعتزم إرساء إطار تشريعي يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وذلك في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية..مشيرا إلي أن هذا المسار يجب أن يكون "شاملا فعليا"، بما يواكب التحول الاقتصادي للبلاد، ويوفر للشركاء الراغبين في الاستثمار في السنغال "إطارا قانونيا وتشريعيا جذابا".