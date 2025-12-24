ماعاش اللي يزعلك.. حاتم صلاح يدعم ريهام عبدالغفور في أزمتها الأخيرة

حرص الفنان حاتم صلاح على دعم الفنانة ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصوير أحد الأشخاص لها دون علمها، في العرض الخاص لفيلمها الجديد"خريطة رأس السنه".

وكتب حاتم صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "ماعاش ولا كان اللي يزعلك ياست الكل".

يأتي ذلك بالتزامن مع بيان حاسم أصدرته نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، شددت فيه على عدم التهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تتعمد الإساءة إلى الفنانين المصريين أو تشويه صورة مصر، من خلال تصويرهم أو نشر مقاطع فيديو لهم دون الحصول على إذن، وبأسلوب مسيء.



وأكدت النقابة أن ما جرى مؤخرًا، وفي مقدّمته الواقعة التي تعرضت لها الفنانة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزًا غير مقبول وإساءة مباشرة للفن المصري، مشيرة إلى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أي محتوى مسيء.