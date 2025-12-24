ضياء السيد: محمد صلاح يصنع أجواءً إيجابية داخل المنتخب وتغيير إمام عاشور كان مُتسرعًا

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن منتخب مصر يضم مجموعة من النجوم الكبار الذين يلعبون دورًا مهمًا في مساعدة المدير الفني حسام حسن على فرض الانضباط والسيطرة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن وجود عناصر قيادية ينعكس بشكل إيجابي على أداء اللاعبين داخل وخارج الملعب.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة cbc، إن محمد صلاح يحرص باستمرار على الاجتماع بزملائه والتحدث معهم، مستفيدًا من طبيعة البطولات المجمعة التي تعزز التقارب بين اللاعبين، مؤكدًا أن كلًا من محمود تريزيجيه ومحمد الشناوي يقومان بالدور نفسه داخل غرفة الملابس.

وأضاف أن محمد صلاح يتميز بقدرته على صناعة أجواء إيجابية داخل معسكر المنتخب، حيث يساهم في تخفيف الضغوط عن اللاعبين، وهو ما يساعدهم على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

وتطرق ضياء السيد إلى ملف إمام عاشور، مؤكدًا أن قرار تغييره خلال المباراة جاء بشكل عصبي ومتسرع، وكان من الأفضل تجهيزه بصورة أفضل قبل البطولة، عبر منحه فرصة المشاركة في كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان لاكتساب حساسية المباريات والانسجام الفني.

وأشار إلى أن غياب التنسيق بين الأجهزة الفنية كان سببًا رئيسيًا في عدم تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل، موضحًا أنه كان يجب على هاني أبو ريدة عقد اجتماع يجمع حسام حسن وحلمي طولان من أجل التنسيق بين المنتخبين والاستفادة القصوى من اللاعبين، مؤكدًا أن هذا الغياب حرم المنتخب الأول من خدمات إمام عاشور الجاهز فنيًا وذهنيًا.

وأوضح ضياء السيد أن إمام عاشور كان أفضل لاعبي منتخب مصر خلال الفترة التي شارك فيها بالمباراة، وقدم مستوى مميزًا قبل خروجه من الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن انزعاج بعض الجماهير من أداء منتخب مصر أمام زيمبابوي يرجع في الأساس إلى إهدار الفرص السهلة، رغم التفوق الواضح والسيطرة على مجريات اللقاء، مشددًا على أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح ويملك الكثير من الإيجابيات.