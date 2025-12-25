قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026
الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي
أسعار الحديد في السوق العالمي والمحلي مستهل الخميس
الحجر الصحي.. ترامب يفرض حصارا بحريا على فنزويلا لقطع موارد مادورو
إيران على حافة تحول كبير.. معركة خلافة المرشد الأعلى
عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة.. الأسباب والحلول
السكة الحديد: نقل 40 ألف سوداني إلى بلادهم ضمن مبادرة "العودة الطوعية"
أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات
انهيار جزئي لعقار في وراق العرب وفرق الإنقاذ تحصر الضحايا
توك شو

السفير صلاح حليمة: مصر تعزز دورها الإقليمي خلال 2025 عبر الأمن والتنمية

مصر
مصر
هاني حسين

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرصيد الدبلوماسي المصري خلال عام 2025 شهد نشاطًا مكثفًا، استند إلى رؤية استراتيجية تقوم على محورين رئيسيين: الأمن القومي العربي، ومسار التعاون والتنمية.

وأشار حليمة خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" إلى أن من أبرز أولويات مصر خلال العام الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الرؤية المصرية تقوم على رفض أي محاولات للتهجير القسري، والسعي نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، والانسحاب الإسرائيلي، وصولًا إلى أفق سياسي قائم على حل الدولتين.

وأكد أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والإنساني، مشيرًا إلى أن 70–80% من المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة كانت من مصر، بالإضافة إلى دورها كوسيط رئيسي في وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، كما ساهمت مصر في جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر للقطاع، بما يعكس التوازن بين إدارة الأزمات والحفاظ على الثوابت الوطنية والأمن القومي العربي.

وعن الدور المصري الإقليمي الأوسع، شدد حليمة على التزام مصر بوحدة وسيادة الدول العربية، مشيرًا إلى مساهمتها في جهود تسوية الأزمات في السودان وليبيا ولبنان، مضيفا أن مصر لعبت دورًا محوريًا في المبادرات الهادفة لتحقيق التوافق السياسي، وإعادة البناء، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية للأمن والتنمية.

مصر فلسطين غزة الأمن

