السفير صلاح حليمة: مصر تعزز دورها الإقليمي خلال 2025 عبر الأمن والتنمية

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرصيد الدبلوماسي المصري خلال عام 2025 شهد نشاطًا مكثفًا، استند إلى رؤية استراتيجية تقوم على محورين رئيسيين: الأمن القومي العربي، ومسار التعاون والتنمية.

وأشار حليمة خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" إلى أن من أبرز أولويات مصر خلال العام الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الرؤية المصرية تقوم على رفض أي محاولات للتهجير القسري، والسعي نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، والانسحاب الإسرائيلي، وصولًا إلى أفق سياسي قائم على حل الدولتين.

وأكد أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والإنساني، مشيرًا إلى أن 70–80% من المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة كانت من مصر، بالإضافة إلى دورها كوسيط رئيسي في وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، كما ساهمت مصر في جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر للقطاع، بما يعكس التوازن بين إدارة الأزمات والحفاظ على الثوابت الوطنية والأمن القومي العربي.

وعن الدور المصري الإقليمي الأوسع، شدد حليمة على التزام مصر بوحدة وسيادة الدول العربية، مشيرًا إلى مساهمتها في جهود تسوية الأزمات في السودان وليبيا ولبنان، مضيفا أن مصر لعبت دورًا محوريًا في المبادرات الهادفة لتحقيق التوافق السياسي، وإعادة البناء، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية للأمن والتنمية.