رواتب فلكية ونجوم عالميين بأمم أفريقيا 2025.. محرز على القمة وصلاح رابعا

كشف تقرير حديث عن قائمة تضم 15 لاعبًا من الأعلى أجرًا المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، لتسلط الأرقام الضوء على التحول الكبير في خريطة القوة المالية لكرة القدم الأفريقية، مع تصاعد تأثير الدوريات الأوروبية والخليجية على رواتب نجوم القارة السمراء.

ووفقًا لتقرير بيانات موقع “ كابولوجي ” العالمي المتخصص في رواتب وعقود اللاعبين، تصدر النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، القائمة، كأعلى لاعب أجرًا في البطولة القارية.

محرز في الصدارة

جاء رياض محرز في المركز الأول، بأجر أسبوعي يتجاوز 1.1 مليون دولار، ليؤكد استمرار الدوري السعودي في استقطاب أبرز نجوم الكرة العالمية، ومنحهم رواتب غير مسبوقة في تاريخ اللاعبين الأفارقة.

ويحتل محرز مكانة خاصة، كونه أحد أبرز الأسماء التي جمعت بين النجاح الأوروبي مع مانشستر سيتي، والتأثير الفني والمالي في الدوري السعودي، ما يجعله أحد أهم نجوم البطولة الحالية داخل الملعب وخارجه.

رياض محرز

حضور مصري عن طريق صلاح ومرموش

وحل محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري، في المرتبة الرابعة، بأجر أسبوعي يبلغ 536 ألف دولار، ليظل أحد أعلى اللاعبين الأفارقة أجرًا في أوروبا، رغم اشتداد المنافسة من نجوم انتقلوا إلى الدوريات الخليجية.

كما تواجد عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في المركز السادس، بأجر أسبوعي يقارب 395 ألف دولار، في تأكيد على التطور اللافت لمسيرته الاحترافية، ونجاحه في فرض نفسه داخل أحد أقوى أندية العالم.

محمد صلاح مع عمر مرموش

بطولة النجوم

ضمت القائمة أسماء بارزة من مختلف مدارس الكرة الأفريقية، أبرزهم السنغالي ساديو ماني (849 ألف دولار)، وكاليدو كوليبالي (737 ألف دولار)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (426 ألف دولار)، والإيفواري فرانك كيسي (366 ألف دولار).

كما شهدت القائمة حضورًا مغربيًا قويًا بوجود أشرف حكيمي، وياسين بونو، ونصير مزراوي، وإبراهيم دياز، وهو ما يعكس الجيل الذهبي الذي يعيشه المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الأداء أو القيمة السوقية.

ورغم ضخامة الأرقام، يبقى العامل الفني داخل الملعب هو الفيصل الحقيقي في المنافسة على اللقب القاري، إذ أثبتت بطولات سابقة أن امتلاك النجوم الأعلى أجرًا لا يضمن بالضرورة التتويج.

وفي الوقت ذاته، تعكس هذه الأجور المكانة المتنامية للاعب الأفريقي في سوق الانتقالات العالمية، وقدرته على المنافسة المالية والفنية مع كبار نجوم العالم.

وتؤكد قائمة الأعلى أجرًا في كأس أمم أفريقيا 2025 أن البطولة باتت تجمع نخبة من أغلى لاعبي العالم، ما يرفع من قيمتها التسويقية والفنية، ويمنح الجماهير فرصة مشاهدة نجوم الصف الأول في صراع كروي لا يعترف سوى بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.