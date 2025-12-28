عصام شيحة: نعيش المرحلة قبل الأخيرة للبرلمان وصراع كبير بين الأحزاب

أكد المستشار عصام شيحه، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أننا في المرحلة قبل الأخيرة للبرلمان وهناك حالة من الصراع الكبير بين الاحزاب.



وأضاف المستشار عصام شيحه، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هذا الصراع يترتب عليه زيادة المخالفات في العملية الانتخابية.

وأضاف المستشار عصام شيحه، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الجهات المعنية تتدخل بشكل سريع من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية.

وتابع المستشار عصام شيحه، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية تتدخل بشكل سريع وفي أقل من 10 دقائق وهناك واقعة في الفيوم تتحدث عن هذا الأمر، مستدركا أن الأمر الذي ألقى بظلالة وعكس ثقة كبيرة داخل الناخبين.

وأشار المستشار عصام شيحه، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن كل من يتم ضبطته في الانتخابات سيتم محاكمته وهذا الأمر سيؤثر بشكل قوى في الانتخابات المقبلة.



