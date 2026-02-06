رامي القليوبي يوضح تداعيات إنهاء معاهدة نيو ستارت بين روسيا وأمريكا

قال الدكتور رامي القليوبي، الباحث في الشأن الروسي، إن معاهدة نيو ستارت النووية بين روسيا والولايات المتحدة، قد عفا عليها الزمن وخلال السنوات الماضية تم تطوير أنواع جديدة من الأسلحة والصواريخ.

وأضاف القليوبي، خلال مداخلة عبر قناة "تن" أن هذه المعاهد تحتاج إلى تحديث شامل، منوها أن الولايات المتحدة كانت في السنوات الأخيرة تطالب بإشراك الصين في هذه المعاهد ولكن الصين لن تقبل المشاركة في معاهدات متعددة الأطراف.

وأشار إلى أن هذه المفاوضات قد تنعقد أو لا تنعقد وفعليا لن تغير شيئا، لأن الطرفين يدركان مخاطر الانزلاق إلى مثل هذا السباق وبالتالي قد يتعاملا بشئ من الرصانة مع هذا الوضع.

وذكر أنه يمكن للمجتمع الدولي أن يؤدي الوساطة مثل دور مصر وتركيا والإمارات في دور الوساطة في الأزمة الأوكرانية.

