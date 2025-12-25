قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مزايدة علنية في العاشر من رمضان لبيع الأشجار الخشبية

جانب من المزايدة
جانب من المزايدة
آية الجارحي

 عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان اليوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ جلسة المزايدة العلنية لبيع الأشجار الخشبية ببعض مواقع المدينة، وذلك بمقر الجهاز.

في إطار التزام الدولة بتطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتحت مظلة القواعد المنظمة لإدارة الأصول العامة.


جاءت الجلسة برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر ، وبحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية، إلى جانب أعضاء لجنة المزايدات، بما يعكس حرص الجهاز على إحكام الرقابة وضمان نزاهة الإجراءات.


وشهدت المزايدة منافسة علنية بين عدد من الشركات المتخصصة، حيث تم إجراء المزاد على سعر الطن، والذي أسفر عن ترسية السعر عند ٤٩٧٠ جنيهًا للطن، بإجمالي قيمة بلغت ٥٤٦٧٠٠٠ جنيه.


وأكد رئيس الجهاز أن هذه المزايدة تأتي في إطار الإدارة الرشيدة لموارد المدينة وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المستثمرين والشركات في مناخ العمل داخل مدينة العاشر من رمضان.

