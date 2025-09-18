اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل مثيرة في العثور على جثة جزار داخل مول شهير بمدينة حدائق أكتوبر.

وأشارت التحريات إلى أن بعض رواد المول عثروا على جثة جزار معلقا بسقف محله وقد فارق الحياة، تم ابلاغ الشرطة على الفور ليتم استدعاء الاسعاف التي أكدت وفاة الجزار وتم فرض كردون أمني حول المحل لحين وصول النيابة العامة.

وأشارت التحريات إلى تخلص الجزار من حياته بعد مشاجرة بينه وبين زوجته أدت لسوء حالته النفسية.

وأقدم جزار على إنهاء حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بقيام جزار بإنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات مع زوجته داخل محل بمول شهير بحدائق أكتوبر.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.