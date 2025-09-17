قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
الاحتلال يمنع الصحة العالمية من المساعدة في توصيل الوقود إلى مستشفيات غزة
3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة برواتب مجزية.. تفاصيل التقديم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الضحكة الأخيرة.. سقوط جزار في النيل أثناء التقاط سيلفي أعلى كوبري الساحل بإمبابة

ندى سويفى

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة جزار لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بعدما اختل توازنه أثناء التقاطه صورة سيلفي أعلى كوبري الساحل بمنطقة إمبابة.


تلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بمصرع شخص غرقا في نهر النيل، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وبالفحص تبين غرق جزار سقط في نهر النيل بعدما اختل توازنه من أعلى كوبري إمبابة أثناء التقاط صورة سيلفي.

تمكن رجال الإنقاد من انتشال جثة المتوفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات

