الضحكة الأخيرة.. سقوط جزار في النيل أثناء التقاط سيلفي أعلى كوبري الساحل بإمبابة

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة جزار لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بعدما اختل توازنه أثناء التقاطه صورة سيلفي أعلى كوبري الساحل بمنطقة إمبابة.



تلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بمصرع شخص غرقا في نهر النيل، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وبالفحص تبين غرق جزار سقط في نهر النيل بعدما اختل توازنه من أعلى كوبري إمبابة أثناء التقاط صورة سيلفي.

تمكن رجال الإنقاد من انتشال جثة المتوفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات